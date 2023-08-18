بعد رصد طائرتين روسيتين تحلقان.. تحرك سريع من الدفاع اليابانية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، أنها نشرت طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين لجمع المعلومات من طراز إل-38 وهما تحلقان ذهابا وإيابا بين بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي نشاط القوات الجوية الروسية في المنطقة القريبة أيضا من كوريا الجنوبية والصين بعد يوم من رصد طوكيو سفناً تابعة للبحرية الروسية والصينية تعبر المياه بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو في جنوب اليابان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سفناً من البحرية الروسية والصينية تنفذ دوريات مشتركة في المحيط الهادي وتجري تدريبات بحرية في بحر الصين الشرقي.

وأضافت الوزارة في بيان على تليجرام: "مفرزة من السفن من البحرية الروسية وأسطول جيش التحرير الشعبي الصيني تعمل حالياً في مياه بحر الصين الشرقي وتحركت لمسافة تزيد عن 6400 ميل بحري منذ بدء الدوريات".