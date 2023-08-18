لوكاشينكو: واشنطن وأتباعها يدمرون منظومة الأمن الدولي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن الولايات المتحدة وأتباعها يدمرون نظام الأمن الدولي.

ودعا لوكاشينكو العالم للوقوف جبهة واحدة في وجه المحرضين على إثارة حرب عالمية، علي حد وصفه وحسبما نقلت روسيا اليوم.



وجاء في كلمة لوكاشينكو للمشاركين في مؤتمر دولي: “لقد حان الوقت الذي يتعين فيه على جميع أصحاب النوايا الحسنة أن يتحدوا للعمل كجبهة موحدة ضد المحرضين على حرب عالمية جديدة، ممن رفعوا مرة أخرى رايات الفاشية والنازية”.

واضاف الرئيس البيلاروسية :"ونحن نرى بأعيننا كيف تسعى الولايات المتحدة وأتباعها، في محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية وعرقلة تنمية الدول التي تراها منافسة، تدمير نظام الأمن العالمي، ويكررون سيناريوهات الثورات الملونة والصراعات المسلحة في جميع القارات، ويتدخلون بشكل صارخ في شؤون الدول المستقلة".