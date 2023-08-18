عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يشدد على تطبيق منظومة الجمع السكني للمخلفات لتغطي كافة القرى

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة. 


وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافه المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعه تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكداً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبه ١٠٠ % مشدداً على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين . 


وأكد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافه المشكلات او المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق ( مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل اي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة .


كما أكد محافظ الجيزة انه غير مقبول اي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافه قطاعات المحافظة والقري والوحدات المحلية . 


كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتي كوبري الصحابه بطول ٢.٥ كم في اطار خطه التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل .


وكلف المحافظ بمتابعه العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصه بالمواطنين مشيرا ان المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الإعتماد علي التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطه الدولة في ذلك الصدد لافتا انه تم إنشاء وتطوير ٢٠ مركز تكنولوجي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتي الان لتسهيل عملية حصول المواطن علي الخدمة دون اي معوقات . 
شهد الاجتماع تكليفات اللواء أحمد راشد للأحياء والمراكز ومدير الشئون القانونية بأهمية ميكنة الإدارات القانونية في الوحدات المحلية . 
جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد.

IMG-20230818-WA0001
IMG-20230818-WA0001
IMG-20230818-WA0003
IMG-20230818-WA0003
IMG-20230818-WA0004
IMG-20230818-WA0004
IMG-20230818-WA0002
IMG-20230818-WA0002
أحمد راشد محافظ الجيزة الخطة الاستثمارية للعام المالي الصرف الصحى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المراكز التكنولوجية تطوير الشوارع تطوير الطريق رصف وتطوير الطريق رفع المخلفات شركات المرافق مرافق مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

موضوعات متعلقة

ضبط 4670 كيلو لحوم مستوردة ومقطعات دواجن غير صالحة بالجيزة

توزيع أجهزة لاب توب وشهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة والأزهرية بالجيزة

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

تجهيز 20 لجنة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتابع نسب معدلات التنفيذ بمشروع الصرف الصحي بأوسيم

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.. غدا

حياة كريمة .. نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة بالعياط

تعليم الجيزة: فتح موقع التحويلات للطلاب استجابة لأولياء الأمور بصفة استثنائية

ترشيحاتنا

أول تحرك لـ روسيا بعد طرد دبلوماسييها من مولدوفا

قرار جمهوري بشأن خط سكك حديد أبي قير.. ماذا يحدث في مواصلات الإسكندرية؟

وزير الصحة : الأعشاب الطبية يجب خضوعها لرقابة الجودة بجميع مراحل الإنتاج

الجيش الروسي يعلن القضاء على 810 جنود أوكران

سلة القمامة | تعليق صادم من مصطفى كامل على لفظ كزبرة الخادش

ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

عمرها ما توصل للخيبة.. جمال شعبان ينتقد أسامة منير

فيديو

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ