محافظ الجيزة يشدد على تطبيق منظومة الجمع السكني للمخلفات لتغطي كافة القرى

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة ملفات العمل الجارية ونسب الإنجاز في المشروعات المدرجة.



وكلف محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي بالانتهاء من طرح كافه المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ نهاية الشهر الجاري لسرعه تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكداً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة سنوات الماضية في الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبه ١٠٠ % مشدداً على ضرورة الحفاظ علي ذلك بالخطة الجديدة واستكمال منظومة العمل لخدمة المواطنين .



وأكد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تلافي كافه المشكلات او المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الماضية وعدم التعامل مع الشركات الغير ملتزمة بالمواصفات والمواعيد المحددة للتنفيذ مؤكدا على التنسيق مع شركات المرافق ( مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات) قبل رصف وتطوير الشوارع المدرجة لتحويل اي مرافق او كابلات متعارضة او إجراء الصيانات اللازمة .



كما أكد محافظ الجيزة انه غير مقبول اي تقصير في ملف النظافة والاهتمام بالحالة العامة بالشوارع الداخلية ورفع المخلفات والاهتمام بتطبيق منظومة الجمع السكني لكي تغطي كافه قطاعات المحافظة والقري والوحدات المحلية .



كما أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن طرح مشروع لرصف وتطوير الطريق بدءا من شارع الملك فيصل بمنطقة المريوطية وحتي كوبري الصحابه بطول ٢.٥ كم في اطار خطه التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل .



وكلف المحافظ بمتابعه العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصه بالمواطنين مشيرا ان المحافظة تخطو خطوات متقدمة في ملف الإعتماد علي التكنولوجيا لتقديم الخدمة للمواطنين في ضوء خطه الدولة في ذلك الصدد لافتا انه تم إنشاء وتطوير ٢٠ مركز تكنولوجي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية حتي الان لتسهيل عملية حصول المواطن علي الخدمة دون اي معوقات .

شهد الاجتماع تكليفات اللواء أحمد راشد للأحياء والمراكز ومدير الشئون القانونية بأهمية ميكنة الإدارات القانونية في الوحدات المحلية .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد.

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