ساكن يشتكي جاره بسبب تحويل منزله لسنتر دروس خصوصية.. شاهد

اشتكى سكان منطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، والمنطقة المحيطة بها، في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها "صدى البلد"، بسبب بناء جار بلكونه وسلالم حديد من الشارع مخالفة بشقته مرفق الصور .وقام بتشويه شكل العمارة ثم قام بتحويل الشقة سنتر دروس خصوصية بدون ترخيص.

وقال الشاكي قي رسالتة"السيد الاستاذ/ رئيس حي شرق مدينة نصر . تحية طيبة وبعد ......احيط سيادتكم علما بأن جار لنا قام ببناء بلكونه وسلالم حديد من الشارع مخالفة بشقته مرفق الصور .وقام بتشويه شكل العمارة ثم قام بتحويل الشقة سنتر دروس خصوصية بدون ترخيص رجاء التكرم بسرعة إزالة المباني المخالفة واتخاذ ما يلزم ".





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.