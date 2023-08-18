لتطوير كرة القدم النسائية.. إنبى يفتتح فرعا جديدا لأكاديميته في بتروسبورت

افتتح نادى إنبى أمس الخميس، فرعاً جديداً لأكاديمية كرة القدم النسائية، بنادى بتروسبورت الرياضى، في إطار الإهتمام بنشر الرياضة وممارسة الناشئات للعبة.

ويستهدف نادى إنبى من إفتتاح الفرع الجديد ، زيادة قاعدة ممارسة الفتيات لرياضة كرة القدم، واللاتي سيتم إعدادهن بواسطة نخبة من أفضل المدربين داخل نادى إنبى ، ووفقًا لأحدث نظم التدريب بهدف تكوين فرق مميزة للمشاركة فى دورى الإتحاد المصرى لكرة القدم .

وقال عبدربه إبراهيم أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة نادى إنبى خلال الإفتتاح ، إن استراتيجية النادي تستهدف زيادة قاعدة ممارسة الرياضة وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للجنسين (الذكور-الإناث) لممارسة مختلف الألعاب الرياضية، وفي سبيل تحقيق ذلك نعمل على التوسع في إنشاء أكاديميات نادى إنبى لإتاحة الفرصة للمواهب الرياضية لاكتشاف مواهبهم وتطويرها وتأهيلهم للمشاركة بالمنافسات والبطولات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية مجلس إدارة النادى برئاسة أيمن الشريعى وتحت شعار "بنصنع أبطال"، بالإضافة إلى إمداد المنتخبات القومية باللاعبين المدربين بهدف تطوير الرياضة المصرية.

ويشرف على أكاديميات نادى إنبى لكرة القدم ، عبدربه إبراهيم والمهندس أيمن جاد أعضاء مجلس إدارة نادى إنبى، فيما يقود الأكاديمية الكابتن طارق حسن مديراً لأكاديمية كرة القدم وكابتن هبة فتحى المدير الفنى لأكاديمية كرة القدم النسائية .