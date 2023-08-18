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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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100يوم صحة: تقديم 20.5 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 54 يوما

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 20 مليون و585 ألفا و165 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 17 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 637 ألفا و996 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليون و614 آلاف و968 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ268 ألفا و274 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و617 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 152 ألفا و740 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و255 ألفا و828 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 91 ألفا و45 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ567 ألفا و730 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 767 ألفا و770 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 528 ألفا و645 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3 ملايين، و298 ألفا و943 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 3 ملايين و246 ألفا، و250 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 7 ملايين و31 ألفا و835 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 122 ألفا و524 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو مليونين و589 ألفا و373 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

وزير الصحة 100 يوم صحة 17 أغسطس الخميس

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