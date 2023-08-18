شوبير ينشر صورة لـ نيمار في الطريق إلي السعودية.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة نيمار من داخل الطائرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد شوبير :"نيمار في طريقه إلي السعودية".

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان، " في صفقة تاريخية.. نيمار دا سيلفا إلى نادي الهلال السعودي".

وجاء في التقرير أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، كشف سر انتقاله لـ الهلال السعودي، حيث قال إنه حقق الكثير في الدوري الأوروبي وأنه يريد أن يدخل في تحدي جديد.



وأوضح التقرير أن نيمار دا سيلفا، قال إن الدوري السعودي، يمتلك نجوما كثيرة مميزة، وأنه يريد عمل شيء جديد.