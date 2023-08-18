حصاد الزراعة| حقيقة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٥٦ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١١ وحتى ١٧ اغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية، فضلا عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبصفته رئيس الجمعية العمومية لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، الدكتور نصر الدين العبيد المدير التنفيذي "لاكساد" وبحث معه سير العمل في المنظمة وعلاقات التعاون المشترك وآفاق تطورها في شتى المجالات، كما التقى مع "تانج رينجيان" وزير الزراعة والشئون الريفية الصينى في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صينى منذ فترة على رأس وفد رفيع المستوي؛ لبحث وتعزيز اطر التعاون الزراعي بين الجانبين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية دورة "اساسيات التغذية في المزارع السمكية" التي شهدت مشاركة مجموعة من الخريجين والمهتمين بقطاع الاستزراع السمكي، كذلك نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبىا مجانا لعدد 150 طالب و طالبة من الجامعات المصرية؛ لتأهليهم لسوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائي، كما نظم برنامجا تدريبيا لعدد 180 طالب وطالبة من قسمى الصناعات الغذائية و التكنولوجيا الحيوية لكلية الزراعة جامعة بنى سويف و جامعة أكتوبر التكنولوجية.

كما التقى الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع سفيرة أوروجواي بالقاهرة "أدريانا ليسديني"، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثل العلاقات الزراعية الخارجية ورئيس القسم القنصلي وممثلين عن سفارة أورجواي بالقاهرة؛ بهدف تعزيز مجال التبادل التجاري بين البلدين، كما اعلنت الهيئة انه تم الانتهاء من إعطاء أكثر من 4.5 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية، التي بدأت 15 يوليو الماضي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقة الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد للانتاج والدكتور مجدي عبد المولى رئيس قسم الذرة الشامية وعدد من خبراء الذرة الشامية بقسم الذرة، اكثارات تقاوي الذرة الشامية والأرز بمحافظة البحيرة بحقول المتعاقدين، كما تفقد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن، إكثارات الصنف سوبر جيزة 94 بمركز بيلا بكفر الشيخ حيث تم المرور على مساحات الإكثار ( جمعيات الهمة – ابو بدوى – الجعلالية ).



وأعلن معهد بحوث وقاية النباتات، تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية تحت عنوان "إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة" تبدأ خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري بمحافظة سوهاج و23-24 أغسطس بمحافظة قنا بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظتين، كما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، اصدار ٥٢٠٠ شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء خلال هذا الأسبوع.





وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.