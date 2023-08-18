أمين سلام: إذا انقطع القمح عن لبنان فمصر موجودة| تفاصيل

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام عن أزمة القمح التى تعيشها لبنان أن مصر تستهلك في 3 أسابيع ما يستهلكه لبنان في سنة، مؤكدا أن مصر نجحت في توفير احتياطي القمح.

واضاف وزير الاقتصاد اللبناني حسبما نقلت وسائل إعلام محلية :"يعني أنه إذا انقطع القمح عن لبنان فنستطيع أخذ كمية صغيرة من المخزون الكبير الموجود لدى مصر".

وكان قد انتقد وزير الخارجية الكويتي، تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد اللبناني في تصريف الأعمال أمين سلام بشأن إعادة بناء جزء من ميناء بيروت، في خلاف دبلوماسي جديد بين لبنان ودول الخليج.

وكان سلام قد حث الكويت على إعادة بناء صوامع القمح الرئيسية في لبنان، والتي تم بناؤها عام 1969 بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتدميرها في انفجار ميناء بيروت عام 2020.