رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع لاعب خط الوسط جديد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تعاقد ليفربول مع لاعب خط وسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ".

وكت ب شوبير:"رسميًا - ليفربول يتعاقد مع لاعب خط الوسط الياباني واتارو إندو".

أعلن نادي تشليسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، التعاقد مع روميو لافيا قادما من صفوف ساوثهامبتون.



وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي:" أكمل تشيلسي التعاقد مع لاعب خط الوسط روميو لافيا من ساوثهامبتون".



وأضاف: "وقع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عقدًا مدته سبع سنوات في ستامفورد بريدج ويعزز فريق ماوريسيو بوكيتينو".



وعقب انضمامه إلى تشيلسي قال لافيا لموقع البلوز الرسمي:" أنا سعيد حقًا بالانضمام إلى تشيلسي وأن أكون جزءًا من هذا المشروع المثير، إنه نادي كرة قدم رائع وله تاريخ رائع وأنا متحمس حقًا للبدء.

واختتم:" لا أطيق الانتظار لمقابلة جميع زملائي الجدد في الفريق وبناء التناغم معًا لتحقيق أشياء رائعة معًا".

وتعد هذه الصفقة الثانية التي يتفوق فيه تشيلسي على ليفربول في الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع اللاعب كايسيدو من برايتون.