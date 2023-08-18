سحب 250 عينة لتحليل مياه الشرب في العريش

أكد المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ، أن الشركة قامت بسحب عينات من مياه الشرب والتي بلغت 250 عينية لتحليلها بعد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه، وسيتم وضع تقرير مفصل بنتائج تحليل العينات بكل شفافية حفاظا على صحة المواطن السيناوي.



وقال مصطفي عبد الفتاح إن كل محطة لتحلية المياه يوجد بها كيميائي لأخذ عينات من المياه المحلاة كل ساعه بصفه يوميه للتأكد من صلاحية المياه للاستهلاك الادمي .

وأضاف د. طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن اللجنة أثناء قيامها بسحب عينات من مياه الشرب، تأكدت من عدم وجود كسر في وصلات المياه أو شبكات الصرف الصحي مطالبًا بضرورة تغيير الوصلات المعدنية التي تؤدي الي تغيير لون المياه .



وقال طارق شوكة إ مديرية الصحة تحرص على صحة المواطن السيناوي لافتا الي سحب عينات من - إزاله كافة التعديات علي خط المياه من القنطره شرق وحتي مدينه العريش.

واستمع الجهاز التنفيذي لممثلي المجتمع المدني ولشكواهم بالكامل .. حيث تم المطالبة بمراجعه عدادات المياه في كل مركز، حتي يتسني معرفة المنطقة التي يوجد بها تعديات، والاستمرار في سحب عينات من مياه الشرب لتحليلها في المعامل الخاصة بالصحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .



مطابقتها للمواصفات:

ووجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب بالمحافظة ومديرية الشؤن الصحية، لأخذ عينات من مياه الشرب من محطات تحلية المياه ومنازل المواطنين، لتحليلها وبيان مدي مطابقتها للمواصفات، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه.

وأكد المحافظ، في بيان، علي الاهتمام بصحة المواطن السيناوي وتوفير مياه الشرب المطابقة للمواصفات والمعاير والمواصفات المناسبة للحصول على مياه نظيفة.



تضم اللجنة، أعضاء متخصصين من الشركة القابضة لمياه الشرب في شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والشركة الأم.