عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدوما الروسي يكشف مدى خطورة إمداد كييف بمقاتلات إف-16

الدوما الروسي
الدوما الروسي

علق عضو مجلس "الدوما" الروسي عن القرم، ميخائيل شيرميت، اليوم الجمعة، عن حصول كييف على مقاتلات "إف-16"، مؤكدا أنه لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.


ووفقا ل "روسيا اليوم"، جاء ذلك في حديث لشيرميت لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، حيث قال: "إن هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة".

وأكد أنه: "ربما قد يطيل من أجلها، إلا أنه لن يوقف تصميمنا بأي حال من الأحوال على الوصول بما بدأناه إلى نهايته المنطقية".

وشدد على أنه: "يجب هزيمة العدو، ولن يكون هناك خيار آخر"، مشيرا إلى أنه "لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين والمعتدين".

وحث النائب السلطات الأمريكية على الاستعداد لأن يتم حرق مقاتلات "إف-16" بنفس الكيفية التي احترقت بها دبابات ليوبارد الألمانية وغيرها من المعدات العسكرية الغربية.

وأوضح شيرميت أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بددت بالفعل أسطورة تفوق الأسلحة الغربية التي لا تقهر".

وقال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

ترشيحاتنا

97.3 % للهندسة 94.5% للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

حالة الطقس غدا.. أمطار على مناطق متفرقة وسيول في سانت كاترين.. تفاصيل

رياح وأمطار لعشاق الشتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن حالة الطقس

دعا لمحو وحرق قرية حوارة.. إصابة عضو كنيست متطرف في حادث سير

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

ليلة الدخلة طلعت راجل.. مفاجأة خطيرة بعد كشف الأطباء على عروس البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

عمرها ما توصل للخيبة.. جمال شعبان ينتقد أسامة منير

بالاسترليني.. سعر غير متوقع لفستان سيرين عبد النور

فيديو

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

3 عروض احتراف لـ زيزو .. مرتضى منصور يناور والأهلي في الصورة «فيديوجراف»

التفاصيل الكاملة لطلاق سام أصغري وبريتني سبيرز/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ