الدوما الروسي يكشف مدى خطورة إمداد كييف بمقاتلات إف-16

علق عضو مجلس "الدوما" الروسي عن القرم، ميخائيل شيرميت، اليوم الجمعة، عن حصول كييف على مقاتلات "إف-16"، مؤكدا أنه لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.



ووفقا ل "روسيا اليوم"، جاء ذلك في حديث لشيرميت لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، حيث قال: "إن هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة".

وأكد أنه: "ربما قد يطيل من أجلها، إلا أنه لن يوقف تصميمنا بأي حال من الأحوال على الوصول بما بدأناه إلى نهايته المنطقية".

وشدد على أنه: "يجب هزيمة العدو، ولن يكون هناك خيار آخر"، مشيرا إلى أنه "لن تكون هناك مفاوضات مع الإرهابيين والمعتدين".

وحث النائب السلطات الأمريكية على الاستعداد لأن يتم حرق مقاتلات "إف-16" بنفس الكيفية التي احترقت بها دبابات ليوبارد الألمانية وغيرها من المعدات العسكرية الغربية.

وأوضح شيرميت أن "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بددت بالفعل أسطورة تفوق الأسلحة الغربية التي لا تقهر".

وقال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

وسعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.