نمو التبادل التجاري بين الإمارات وإثيوبيا 180% خلال 10 سنوات

تزامنا مع زيارة بن زايد..

نما التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وإثيوبيا خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بنسبة تخطت 180% لتصل إلى 5.113 مليار درهم عام 2022.



وتجاوزت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.



وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام 2022 بواقع 773 مليون درهم صادرات إماراتية غير نفطية، و2.033 مليار درهم منتجات تمت إعادة تصديرها من الإمارات، و2.307 مليار درهم واردات من إثيوبيا.



وجاءت في قائمة أهم السلع التي تم تصديرها إلى إثيوبيا، الزيوت المعدنية، والذهب الخام والبقوليات، والمباني مسبقة الصنع، ومنشآت وأجزاء منشآت من حديد وصلب.



وجاء في قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها، فتصدرتها السيارات بقيمة 334 مليون درهم، تبعها الحلي والمجوهرات بـ225 مليون درهم، ثم لقاحات طبية بـ199 مليون درهم، وجاءت الآلات للمعالجة الذاتية والمعلومات ووحداتها رابعاً في القائمة بقيمة 159 مليون درهم، وخامساً أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 125 مليون درهم.



