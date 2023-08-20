رئيس كتلة الحوار: المعارضة البناءة تطرح الحلول للتحديات وليس التنظير عليها

قال المهندس باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن الكتلة كيان معارض متوازن، يهدف لمعالجة التحديات وتجاوزها، منوها بأن البعض ممن يطلق على نفسه إسم المعارضة يقوم بإلقاء التهم والتنظير، وذلك يتم وفقا لمصالح وأهواء شخصية وليس الخوف على الوطن.

وتابع عادل لـ صدى البلد أن المعارضة البناءة هي من تنظر للقضايا والتحديات لطرح حلول حولها، والوطن في هذا الوقت يحتاج لكل رأي وفكر بناء.

وتطرق رئيس كتلة الحوار في حديثه إلى تجربة الأحزاب ووظيفتها الرئيسية، منوها بأن التجربة الحزبية في مصر ليست في أفضل حال، ويتحمل ذلك أيضا الحكومات المتعاقبة التي لم توفر البيئة السياسية المناسبة لنشاطهم وحريتهم فى التواصل الفعال مع الجماهير.

واكمل مؤسس كتلة الحوار أن الحوار الوطني يعد فرصة ذهبية لعودة دور الأحزاب مرة أخرى فهي تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها، حتى نكون أمام حياة سياسية فاعلة تساهم في نهضة المجتمع وتحارب عودة أصحاب المصالح.