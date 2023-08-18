التعليم في أسبوع.. قرارات عاجلة قبل الدراسة.. ومستجدات مسابقة 30 ألف معلم

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

وأكد التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حدوث الاحداث التالية على مدار الاسبوع :

تكريم أوائل الثانوية العامة 2023

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالية تكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة 2023 ، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.



وأعرب الوزير عن سعادته بلقاء أوائل الثانوية العامة للمرة الثانية، مشيًرًا إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالمتفوقين والنابغين والموهوبين، كما أكد أن الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم، موضحًا أن المتفوقين فى شهادة الثانوية العامة هم فخر للوزارة ومصر بأكملها.



وأوضح الوزير أن الدرجة التى حصل عليها أوائل الثانوية العامة هذا العام، تتسم بالعدالة والشفافية، مشيرا إلى أن كل طالب له الحق في التظلم، موضحًا أنه في حالة استحقاق الطالب لأي درجات سيحصل عليها فورًا.



وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت فى امتحانات هذا العام على أن تكون فى أفضل صورها، لافتا إلى أنه تم رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.





الحوار المجتمعى لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الحوار المجتمعى يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين الجهات المصرية المعنية والمؤسسات الدولية الشريكة بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، كما أكد على ضرورة الربط بين محاور وأوليات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر "رؤية مصر ۲۰۳۰، المحدثة



وقال الوزير على أن الخطة الاستراتيجية توفر خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ومحاور محددة وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل

وأضاف أن الخطة تسعى لتفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتطبق ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰":



وأكد أنها تسعى لتحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، وأن التعليم يتسم بالجودة والتميز وفقا للمعايير العالمية، وتحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة

واستعرض الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الحوار المجتمعى الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).

وناقش الوزير أهمية اشتراك مصر فى الشراكة العالمية للتعليم Global Partnership For Education (GPE)، والتى تعد أكبر ممول للتعليم بالعالم، وتضم الشراكة حاليًا 77 دولة من أصل 90 دولة مؤهلة للانضمام للشراكة من بينهم مصر.



واستعرض الوزير رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى تتمثل فى تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، ويرتكز على الاستدامة والإتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.



وأشار الوزير إلى الإطار الحاكم للخطة الاستراتيجية للتعليم هو دستور ٢٠١٤، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج الحكومة ٢٠١٨/٢٠١٦، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعى حتى ۲۰۲۱/۲۰، وخطط التنمية المستدامة الأممية ٢٠٣٠، والرؤية المستقبلية للوزارة في منظومة التعليم الجديدة.



وعرض الوزير محاور استراتيجية التربية والتعليم والتعليم الفنى التي تتضمن الإتاحة الشاملة والعادلة فى التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز فى التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

وتطرق الوزير إلى ربط محاور الخطة الاستراتيجية ببرنامج عمل الحكومة، موضحًا أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة تتمثل في بناء الإنسان المصرى، والنهوض بمستويات التشغيل، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أما البرامج الرئيسية تركز على تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، وتنمية المهارات البشرية، الأمن القومي، والأمن المائي.



واستعرض الدكتور رضا حجازى توصيات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹) والتى من أهمها:

- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم

- العمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- التوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى ، IPS ، النيل ، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية ، النيل الدولية) في مختلف المحافظات

- تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف

- مواصلة رعاية الموهوبين والتوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام

- خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب لتنمية قدراتهم

- توفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة

- تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم

- إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة

- اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية

- تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا

- استخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية

- وضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية

- تفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم

- العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى

- استيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة لرفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي

- توفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم

- البحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي

- تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم

زيارة الجامعة العربية المفتوحة

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة الجامعة العربية المفتوحة في مصر ، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون في المجالات التربوية الخاصة بطلاب الدراسات العليا والمعلمين، وكذلك دعم الوزارة في مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات.



وخلال الزيارة بحث الدكتور رضا حجازي مع الدكتور محمود أبو النصر والدكتور مفيد شهاب سبل الاستفادة من البرامج المتميزة التي تطرحها كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة في مصر في المجالات التربوية سواء لمرحلة التعليم الجامعي أو الدراسات العليا، حيث أشاد الوزير بتلك البرامج التي تقدمها الجامعة وأعرب عن استعداد الوزارة للتعاون من أجل الاستفادة منها.



وأكد وزير التربية والتعليم أن المعلم يظل محورا لتطور العملية التعليمية ومركزها، مشيرا إلى أن كافة العوامل الأخرى التي تساعد على تطوير العملية التعليمية لن تؤتي ثمارها دون أن تمر بالمعلم الذي هو حجر الزاوية فيها.

تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل برنامج تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس التجريبية والرسمية واللغات على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" والتي ستتولى التدريب من خلال نخبة من أساتذة الطب النفسي في مصر، وذلك بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسسة (التعليم أولًا)، ومؤسسة ( safe Egypt )، وبرعاية "البنك الأهلى المصري".

وقد أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بإطلاق البرنامج التدريبي والذي يأتي اتساقًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨، وفي إطار خطة الوزارة لبناء شخصية سوية تمتلك المهارات التي تؤهلها للنجاح في الحياة.



وأكد الدكتور رضا حجازي أن التعليم قضية مجتمع وأحد أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو تحقيق التكامل مع الوزارات المختلفة وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.



وأضاف الدكتور رضا حجازي أن دور كل من الإخصائي النفسي والإخصائي الاجتماعي تغير في ضوء مفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة لتوفير إخصائيين اجتماعيين ونفسيين أكفاء مدربين علـى التعريف بالأمراض النفسية، وتدريب الإخصائيين بالمدارس والأطفال والشباب بالأسر على التعرف على المرض النفسي وأخطاره وطرق علاجه.



وتحدث الوزير عن أهمية قياس مردود الحقائب التدريبية ومن بينها هذا التدريب الخاص بالتوعية بالأمراض النفسية وخطورتها على المجتمع، وأهمية دعم الأسرة للمريض النفسي.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتنسيق مع المجتمع المدنى.

اجراءات عاجلة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة اجتماعات وجه خلالها بحزمة اجراءات بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي.



وعقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع خبراء تطوير المناهج ومستشاري المواد الدراسية، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج؛ وذلك لمناقشة إعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية تحقق مزيد من الفهم، وتساعد الطلاب على التحصيل الدراسي بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية متميزة.



ووجه الوزير بضرورة إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة على مناهج المواد الدراسية لكافة المراحل التعليمية، بهدف تقديم شرح مبسط وشيق وأكثر تفصيلا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.



وطالب الوزير بضرورة وضع نماذج استرشادية لأسئلة امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بحيث تكون شاملة للمناهج بصورة تجذب الطلاب، بالإضافة إلى إعداد نماذج استرشادية لكافة الصفوف الدراسية طبقاً لمواصفات نماذج الامتحانات.



واجتمع الدكتور رضا حجازى مع الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض الاجراءات الجارية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.



ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.



وخلال اجتماع آخر مع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وجه الدكتور رضا حجازي بتعظيم دور وتفعيل المنصات والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية من خلال تعزيز تقنية "الواقع المعزز".



وأكد على أهمية مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات والقنوات التعليمية على أن يقوموا بشرح المناهج الدراسية وفق النظام الجديد، فضلا عن شرح نماذج الأسئلة وفق المواصفات الفنية للاختبارات.

فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز، وذلك خلال الفترة من 17/8/2023 حتى 3/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. https://tawzef.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 38 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و2 مركز تميز ليصل العدد لأكثر من 400 معلم بــ 12 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية .

وأضافت الوزارة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.

تطبيق أنشطة نظام التعليم الياباني "توكاتسو"بمدارس قرى “حياة كريمة"

في إطار بدء تطبيق أنشطة نظام التعليم الياباني "توكاتسو"بمدارس قرى “حياة كريمة" بالتعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والچايكا اليابانية والذي سيشمل 100 مدرسة على مستوى الجمهورية بقرى "حياة كريمة"، فقد تم عقد تدريب معلمي ومديري 30 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من تفعيل تطبيق النموذج الموسع لأنشطة " توكاتسو " الأساسية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس.



وتستهدف المرحلة الأولى تدريب معلمي ومديري 30 مدرسة بمحافظات؛ المنوفية والبحيرة والدقهلية.

كما أن هذا النموذج يستهدف نشر ثقافة التعليم الياباني في قرى حياة كريمة، لكون هذا النموذج يعتمد على اكتساب مهارات ومعارف جديدة للطلاب وتعزيز الانتماء إلى المكان الذي يعيشون فيه.

فرصة جديدة لأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين ايماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem".

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي :

-يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱م ( stem بنين – بنات).

-يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲م ( stem بنين – بنات).

-يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۳م (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس).

وأضافت الوزارة أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة .

مصير الفائزين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها الكامل على استكمال كافة الخطوات المتعلقة بمسابقة "٣٠ ألف معلم"، على أن يكون ذلك عقب الإعلان رسميا عن نتيجة الاختبارات.



وطمأنت الوزارة كافة المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، أنه سيتم الانتهاء من اجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الاعلان عن النتيجة.



وشددت الوزارة على أنه جاري حصر أعداد المعلمين والمعلمات الجدد الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمال الاختبارات، على أن يتم استكمال اختباراتهم والانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بهم في أقرب وقت.

طلاب مصريون يفوزون في في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”

شاركت (مدرسة نور للغات)، التى تعد إحدى مدارس مجموعة 30 يونيو، في المسابقة الدولية “Robot challenge world 2023”، في العاصمة الصينية بكين، حيث حصل الفريق الأول من الطلاب المصريين على بالمركز الرابع عالميًا، والفريق الثاني حصل على المركز الخامس.

وأوضحت الوزارة أن مدرسة نور للغات شاركت فى المسابقة، تحت إشراف رئيس قسم التطبيق التكنولوجي والربط بين المناهج (steam)، حيث تمكن الفريق الأول المكون من الطلاب (ملك أحمد فتحي، مريم أحمد فتحي، محمد عمرو محمد دياب) من اجتياز المنافسات، وتحقيق المركز الرابع على مستوى ١٦ فريقا مثل ٢٤ دولة، بينما فاز الفريق الثاني المكون من الطلاب (يوسف رامي عادل، ومهند احمد عفت) بالمركز الخامس على مستوى العالم على مستوى١٢ فريقا مثلوا ١٢ دولة مشاركة.