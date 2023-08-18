الألومنيوم يتعاقد رسميا مع إيهاب فؤاد قائد بترول أسيوط

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم، في اتمام التعاقد مع إيهاب فؤاد مدافع فريق بترول أسيوط، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد .

ووقع إيهاب فؤاد قائد فريق بترول أسيوط على عقود انضمامه لفريق الألومنيوم، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، فى حضور كل من هشام عبدالمنعم المدير الفنى، وسيد قاسم المدير الإداري.



جاء التعاقد مع اللاعب بعد إصرار الجهاز الفني بقيادة الكابتن هشام عبدالمنعم على ضم اللاعب بصفة نهائية لصفوف الفريق بعدما أشاد بإمكانياتة البدنية والمهارية، وسبق لإيهاب فؤاد اللعب بقميص الألومنيوم لمدة موسمين .