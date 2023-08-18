الجيش الروسي يعلن القضاء على 810 جنود أوكران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تقدم الجيش الروسي على كافة المحاور والقضاء على نحو 810 من الجنود الأوكرانيين وتدمير 26 مسيرة أوكرانية وإسقاط مقاتلتين طراز"Su-25".



وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا، أن القوات تمكنت من صد 3 هجمات في محور دونيتسك.

واضافت الدفاع الروسية أنها كبدت الجيش الأوكراني خسائر نحو 220 بين قتيل وجريح في صفوفه، وتم تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر D-20، ومدفعين من طراز Gvozdika.

أما في محور جنوب دونيتسك صدت القوات الروسية هجوما وتم القضاء على 210 جنود أوكران وتدمير ثلاث مدافع M777 ومدفع"MT12 Rapira" المضاد للدبابات.

وفي محور كوبيانسك، صدت هجمات ودمرت مستودع ذخيرة في خاركوف، وتم القضاء على 75 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية طراز Krab، ودمرت 26 مسيرة أوكرانية.