فريق مناظير الجهاز الهضمى بـ كفر شكر يتعدد المهام في علاج المرضى

تمكن فريق مناظير الجهاز الهضمى و المناظير المرارية بمستشفى كفرشكر التخصصى، من انجاز عدد من العمليات الهامة في يوم واحد، بدأ الفريق بإزالة دعامة بلاستيكية لمريض ٦٨ عاما بإستخدام منظار القنوات المرارية ، وتلاها بالحالة الثانية علمية عاجلة لرجل يعانى من ورم بالبنكرياس مع وجود دعامة سابقة أدت لإنسداد القناة المرارية حيث تم استخراج الدعامة القديمة وتركيب دعامة جديدة مثلها .

وواصل فريق مناظير الجهاز الهضمى و المناظير المرارية بمستشفى كفرشكر التخصصى، العمليات اليوم بحالة لمريض عمره ٦٥ يشكو من إنسداد بالقناة المرارية تم علاجه سابقا بتركيب دعامة منذ أربعة شهور، حيث حضر المريض لرفع الدعامة السابق تركيبها مع استخراج حصوة جديدة من القناة المرارية .

وتقدم الدكتور محمد ناجي مدير عام المستشفي بالشكر لفريق المناظير بقيادة دكتور أحمد عفيفى رئيس القسم و أخصائى ودكتور محمود الشربينى أستاذ الكبد و الجهاز الهضمى، ودكتور محمد شوقى أخصائى التخدي، ودكتور راضى الغديرى رئيس قسم العمليات.