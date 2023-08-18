أول تحرك لـ روسيا بعد طرد دبلوماسييها من مولدوفا

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير مولدوفا إلى مقر الوزارة، اليوم الجمعة، وتم إبلاغه باحتجاج الجانب الروسي على قرار تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إنه: "تم استدعاء سفير مولدوفا إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم، وتم الاحتجاج فيما يتعلق بخفض عدد موظفي السفارة الروسية لدى كيشيناو".

وجاء في بيان الخارجية: "موسكو تمنع دخول عدد من المسؤولين المولدوفيين إلى البلاد، ردًا على تخفيض عدد موظفي السفارة الروسية".

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن طرد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا، سيكون له عواقب على العلاقات الثنائية وسيؤثر على مواطني البلدين، الذين ستتراجع فرصهم بتلقي المساعدة القنصلية في الوقت المناسب.