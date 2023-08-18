سوريا تعلن اغتيال ضابط في الداخلية

أفادت وسائل الإعلام السورية بمقتل أحد عناصر شرطة منطقة الميادين في ريف دير الزور، اليوم الجمعة، إثر هجوم إرهابي تعرض له.



وأضافت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن "الملازم شرف البطل محمد ياسين العون من مرتب شرطة منطقة الميادين في محافظة دير الزور قتل إثر استهدافه بطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية في منطقة الميادين أثناء تأدية مهامه".



وأعلنت ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية أنها قتلت قائدًا بارزًا لتنظيم داعش في مدينة الرقة، بشمال سوريا، يُدعى إبراهيم العلي، ويُلقّب بـ"أبي مجاهد".



وقالت في بيان، إن قوات من التحالف الدولي ومن مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، شاركت وتعاونت في العملية التي استهدفت مسؤول التنظيم في المنطقة الشرقية.