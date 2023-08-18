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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 397 ألف عملية تداول بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.984 مليار ورقة منفذة على 397 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.211 مليار ورقة منفذة على 362 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

وبحسب بيان الأداء الأسبوعى للبورصة المصرية، استحوذت الأسهم على 91.68% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.32%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26%؛ ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة.

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