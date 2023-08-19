كانوا يبحثون عن الذهب.. كواليس رحيل ثلاثة أشخاص عطشاً في الصحراء

في واقعة غريبة وصادمة من نوعها، تم الكشف عن ثلاث جثث من قِبَل الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا خلال تنقيبهم عن الذهب، فما القصة؟

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تلقت المديرية إخطارًا يفيد بالعثور على الجثث الثلاث بالقرب من الكيلو 75 على طريق قفط - القصير بقنا.

فور تلقي الإخطار، تم إرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد التحقيقات، تبين أن الأشخاص الثلاثة كانوا يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتوفوا جراء العطش بعد أن ضلوا طريقهم.

تم نقل الجثث إلى المستشفى تحت إشراف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ الجهات المعنية لتكثيف جهودها في كشف تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.