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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

المجر تستقبل أكبر حدث رياضي | النفوذ الشرقي يحرّك مطامع الدولة الأوروبية

صدى البلد

بينما يركز ملايين المشاهدين حول العالم على المجر لاستضافتها أكبر حدث رياضي دولي لهذا العام، سيستقبل رئيس وزرائها القومي زعماء تركيا وصربيا وقطر ومجموعة من دول آسيا الوسطى في إشارة إلى استمرار انجراف الدولة الأوروبية نحو مجال النفوذ الشرقي.

 

وفقا لما نشرته أسوشيتد برس، يخطط رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي نصب نفسه من دعاة "الديمقراطية غير الليبرالية" والذي يتميز بموقف عدواني تجاه شركائه الغربيين، لعقد اجتماعات ثنائية عديدة في الأيام المقبلة حيث تستضيف العاصمة بودابست بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2023.

 

سيكون الحدث الرياضي الذي يستمر تسعة أيام بمثابة خلفية للمحادثات مع أمير قطر ورؤساء تركيا وأذربيجان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان، فضلاً عن قادة دول البلقان في صربيا والبوسنة.

 

في مقابلة يوم الجمعة مع الإذاعة الحكومية، وصف أوربان القادة بأنهم "أصدقاء المجر السياسيون"، وقال إن بطولات ألعاب القوى ستوفر منتدى للاجتماعات الثنائية بالإضافة إلى المحادثات مع رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.

 

قال أوربان يوم الجمعة: "إذا كان هناك حدث عالمي كبير، فإن البلد المعني يدعو أصدقاءه"، مضيفًا أن مثل هذه الأحداث هي "سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية السرية إلى حد ما".

 

تعكس تشكيلة الضيوف، الخالية من أي قادة من حلفاء المجر في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، دفع أوربان لزيادة التعاون الدبلوماسي والسياسي مع الأنظمة في البلقان وآسيا. في السلطة منذ عام 2010، نفذ أوربان إستراتيجية دبلوماسية "الانفتاح الشرقي"، والتي تعتمد بشكل كبير على الشراكات والصفقات التجارية مع دول مثل روسيا والصين.

 

بشكل فريد بين جيرانها في وسط وشرق أوروبا، حافظت المجر على علاقات وثيقة مع موسكو منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022، مما زاد شحنات الغاز والنفط الروسي ورفض دعم أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر حدودها المشتركة.

 

هذا الموقف - بالإضافة إلى سنوات من الانتهاكات المزعومة لسيادة القانون والتراجع الديمقراطي - أدى إلى عزل المجر إلى حد كبير بين شركائها الأوروبيين والأمريكيين، مما أدى إلى تجميد المليارات من أموال الاتحاد الأوروبي والعقوبات المفروضة من واشنطن.

 

لذلك، حظيت الشراكات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي باهتمام متزايد. في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن موضوع معظم اجتماعات أوربان هذا الأسبوع سيركز على تأمين إمدادات الغاز الطبيعي إلى المجر من قطر وأذربيجان وعدة دول في آسيا الوسطى.

 

لكن أبرز اجتماع لأوربان سيكون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سيناقش معه التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

 

تظل تركيا والمجر العضوين الوحيدين في الناتو الذين لم يصادقا على محاولة السويد للانضمام إلى التحالف العسكري، حيث إن التأخير لأكثر من عام قد أحبط العديد من حلفاء الناتو. وقالت الحكومة المجرية إنها ستعيد النظر في القضية خلال الجلسة البرلمانية القادمة المقرر عقدها في نهاية سبتمبر.

 

لم تقدم الحكومة المجرية أي معلومات إضافية حول المحتويات المتوقعة لمحادثات أوربان القادمة، ولم ترد على طلب للتعليق.كما سيلتقي أوربان مع ميلوراد دوديك، الزعيم الموالي لروسيا لجمهورية صربسكا، وهي كيان صربي داخل البوسنة والهرسك.

 

المجر هنجاريا قطر تركيا

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