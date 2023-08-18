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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة يحفز سيدات سيناء لاستكمال مسابقة المشروعات الخضراء

لقاء التمكين الاقتصادي
لقاء التمكين الاقتصادي للمراة بشمال سيناء

عقد المجلس القومي للمرأة فرع محافظة شمال سيناء ،  لقاء بجامعة العريش  كلية العلوم الزراعية البيئية للتعرف والتوعية  من أجل استكمال المشروعات المقدمة أو القيام بعمل  مشروعات جديدة قبل انتهاء فترة التقديم  لمسابقة المشروعات الخضراء . 

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبدعم دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة شارك فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء.


وحضر اللقاء احسان داود غالي  مقررة الفرع 
،والدكتورة سونيا عطية  عضو الفرع ، والمهندس حسن خليل مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ومسئول الامانه الفنية للجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء ، والمهندسة  رضوى سامي مديرة إدارة البيئة  بشمال سيناء
 

التمكين الاقتصادي:

 

وقدمت احسان داود، شرحا  للمشروعات التنموية المتعلقه بفئة المرأة، وكيفية استكمال المشروع ،وأهمية تقديم مشروعات تخص المرأة وتساعد على التمكين الاقتصادي  والمعرفي والتدريبي للمرأة.


وتستمر برامج التوعية لتحفيز السيدات على المشاركة الفعالة لمسابقة المشروعات الخضراء والتي يتم يستمر  رابط التقديم لها حتى 31اغسطس2023م.
 

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سيناء المراة المشروعات مسابقة الخضراء

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