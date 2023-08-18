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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأتراك يهاجمون قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص

صدى البلد

قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن القبارصة الأتراك الغاضبين قاموا بلكم وركل مجموعة من قوات حفظ السلام الدولية التي عرقلت طواقم تعمل على طريق من شأنه أن يتعدى على المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة في قبرص المقسمة عرقيا.

 

أضافت إن الهجوم وقع بينما وقف جنود حفظ السلام في طريق طواقم العمل لبناء طريق لربط قرية أرسوس في الشمال القبرصي التركي المنفصل بقرية بيلا المختلطة بين القبارصة اليونانيين والأتراك، الواقعة جنوب المنطقة العازلة وداخل الجنوب القبرصي اليوناني، حيث يوجد مقر حكومة الجزيرة المعترف بها دوليًا.

 

أظهر مقطع فيديو شاهدته وكالة أسوشيتيد برس عشرات القبارصة الأتراك وهم يهاجمون مجموعة أصغر بكثير من جنود الأمم المتحدة السلوفاكيين والبريطانيين الذين يحاولون منعهم من بدء العمل داخل المنطقة العازلة. وتعرض بعض جنود حفظ السلام لضربة على الوجه وهم يربطون أسلحتهم لصد تقدم القبارصة الأتراك. وقالت الأمم المتحدة إنه يتعين علاج ثلاثة جنود من إصابات طفيفة.

 

يشكل العنف تصعيدًا خطيرًا للتوترات التي لم تشهدها الجزيرة منذ سنوات. وقالت قوة حفظ السلام، في بيان إن "التهديدات لسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والأضرار التي تلحق بممتلكات الأمم المتحدة غير مقبولة وتشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي ستتم مقاضاتها إلى أقصى حد يسمح به القانون".

 

وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عليم صديق لوكالة أسوشييتد برس إن الأمم المتحدة لن تتراجع عن الاستمرار في "عرقلة أو إحباط بناء الطريق بوسائل غير عنيفة"، على الرغم من هجوم يوم الجمعة. وقال إن شق الطريق ينتهك تفويض القوات بالحفاظ على الوضع الراهن داخل المنطقة العازلة.

 

وسيمنح الطريق القبارصة الأتراك الوصول المباشر إلى بيلا من خلال التحايل على نقطة تفتيش على الحافة الشمالية للقاعدة العسكرية البريطانية، وهي واحدة من قاعدتين احتفظت بهما المملكة المتحدة بعد حصول قبرص على استقلالها من الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1960.

 

ينظر القبارصة اليونانيون إلى بناء الطريق على أنه تحرك ذو غرض عسكري في بقعة حساسة على طول المنطقة العازلة التي تمتد على مسافة 180 كيلومترًا. وأدان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل الهجمات وحثا على وقف تصعيد الموقف.

 

وأصدرت سفارات المملكة المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن "القلق الشديد" بشأن تشييد الطريق، ونددت بالاعتداءات باعتبارها "غير مقبولة تمامًا" بينما دعت إلى الوقف الفوري للعمل.

 

الحفاظ على الوضع الراهن للمنطقة العازلة مكرس في تفويض بعثة الأمم المتحدة منذ عام 1974، عندما غزت تركيا في أعقاب انقلاب قام به مؤيدو الاتحاد مع اليونان بدعم من المجلس العسكري اليوناني.

 

وتقول الأمم المتحدة إن هناك انتهاكات عديدة للمنطقة العازلة من كلا الجانبين على مر السنين. لكن الحكومة القبرصية تنظر إلى بناء هذا الطريق على أنه "محاولة لانتهاك خطير للغاية للوضع الراهن".

 

وأدان المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتمبيوتيس ما أسماه "العنف المنظم"، مضيفًا أن الحكومة على اتصال بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات الأخرى لمنع "المخططات التركية".من المرجح أن يعيق الوضع جهود الحكومة القبرصية لاستئناف المفاوضات لحل انقسام الجزيرة. 

قبرص تركيا اليونان ​الاتحاد الأوروبي

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