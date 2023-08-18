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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسير أوكراني يفضح العسكريين البريطانيين: "لم نتعلم شيئا وهدفهم المال"

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

كشف جندي أوكراني وقع أسيرا بقبضة الجيش الروسي، خلال الحرب الدائرة بينهما منذ العام ونصف العام، أنه لم يتلق تدريبا جيدا من قبل المدربين العسكريين البريطانيين.

وأكد الجندي الأوكراني الأسير رومان ليفكو، أن تدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، كان رسميا فقط، وانحصرت اهتمامات المدربين العسكريين البريطانيين في تلقي مدفوعات بعد الانتهاء من الدورات.

وأضاف "في نهاية الحصص قرب نهاية الشهر، أطلقنا النار مرة واحدة فقط"، بحسب ما أورده موقغ "روسيا اليوم".

وقال إن الجنود الأوكرانيين لا يمكنهم التواصل مع المدربين إلا من خلال مترجم خاص، وتم منعهم من إجراء محادثات دون وسيط، حتى لو كانوا يعرفون اللغة الإنجليزية.

واختتم السجين بالقول: "أنهى المدربين العسكريين البريطانيين المواد الخاصة بهم، وحصلوا على المال، وهذا كل شيء".

في وقت سابق ، قال ليفكو إن الجيش الأوكراني يواجه مشاكل في تنظيم تسليم المؤن والمياه والذخيرة إلى خط الدفاع الأمامي بالقرب من منطقة بيلوجوروفكا بسبب القصف المستمر من روسيا.

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