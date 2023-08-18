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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول بـ مالي يكشف الهدف من التدخل العسكري لـ إيكواس في النيجر

النيجر
النيجر

كشف نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة للمجلس الانتقالي في مالي، فوسينو واتارا، عن الهدف من التدخل العسكري المزمع في النيجر.

وقال "واتارا" إن التدخل العسكري في النيجر من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" يهدف إلى نهب ثرواتها مثلما حدث في ليبيا، ويسهل نشاط الإرهابيين الذين سيساعدون دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وغيرها على نهب موارد البلاد، كما يفعلون في ليبيا اليوم مع الإفلات من العقاب، بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن "إيكواس" رهينة اليوم في قرارات بعض أعضائها إلى فرنسا والولايات المتحدة، مشيرا إلى الرفض القاطع لمالي وبوركينافاسو وغينيا شن حرب في بلد شقيق يتشاركون معه حدودًا؛ وذلك بسبب تضررهم من تجربة سيئة بعد تدخل ناتو في ليبيا العام 2011، إذ لا تزال عواقبها تؤثر على جميع دول الساحل حتى اليوم.

وزعم المسؤول المالي أن الإرهابيين الموجودين في منطقة الساحل الكبرى عناصر تمولها فرنسا جزئيًا، وقال إن هذه العناصر جاءت من سورية ودول أخرى عبر دول ناتو لزعزعة استقرار منطقة الساحل.

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