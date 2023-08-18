بسعر خرافى .. فستان روبى يخطف أنظار جمهور حفلها بـ قصر البارون

اعتادت الفنانة روبى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

ونشرت روبى صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث ظهور لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في قصر البارون، مساء أمس الخميس 17 أغسطس الجاري.

وظهرت روبى باطلالة أنيقة ومميزة وجريئة أيضًا، حيث تألقت مرتدية فستانا باللون الفضى اللامع.

وجاء الفستان من تصميم ALEXANDRE VAUTHIER يصل سعره إلى 2100 دولار، أي ما يعادل 65 ألف جنيه.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ظهرت بنفس الفستان في عام 2022.