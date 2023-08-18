أميرة جمال: صلاح أمامه فرصة ذهبية لتحقيق المزيد من الإنجازات مع ليفربول

قدمت الإعلامية أميرة جمال حلقة جديدة من برنامجها «ع التراك» على ON SPORT FM، اليوم الجمعة.

وتحدثت أميرة جمال خلال الحلقة عن عرض الاحتراف الذي وصل للنجم المصري محمد صلاح من الدوري السعودي.

وتمنت أميرة أن يستكمل محمد صلاح مسيرته الناجحة المليئة بالإنجازات والبطولات مع فريقه الحالي ليفربول، مؤكدة أن أمامه فرصة ذهبية لتحقيق المزيد من الأرقام والإنجازات الفردية هذا الموسم.

وأوضحت أميرة أن المجال أصبح خاليا هذا الموسم لـ محمد صلاح لتحقيق بطولات وإنجازات لنفسه ومن الممكن أن يحصل على جائزة فردية بعد خروج رونالدو وميسي من الدوريات الأوروبية، وأيضا إصابة دي بروين نجم السيتي، وأصبح المنافس الوحيد له هو هالاند نجم مانشستر سيتي.