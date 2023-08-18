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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقليم وسط الصعيد يناقش «مصرنا الحلوة» بقصر ثقافة أسيوط.. الأحد

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

ينظم إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ندوة تثقيفية، مساء يوم الأحد المقبل، بعنوان "مصرنا الحلوة"، في قصر ثقافة أسيوط، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام للكنيسة المصرية ورئيس المركز الثقافي القبطي.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي تنظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي في قصور الإقليم، وتشمل محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.

وتدور محاور الندوة حول استعراض جوانب مصر الإيجابية والجميلة، ويرسم صورة إيجابية للجمهورية الجديدة.

وتعد الندوة فرصة للحوار والنقاش حول دور الثقافة في تعزيز الانتماء الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي الثقافي وتنمية المهارات والمعرفة، وبناء جيل من المواطنين المثقفين والمتفهمين لتحديات العصر.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقافة مصرنا الحلوه

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