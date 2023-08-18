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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير استخباراتي من اختراق جواسيس روس وصينيين شركات الفضاء الأمريكية

نيويورك
نيويورك

يقول المسؤولون الأمريكيون إن وكالات التجسس الصينية والروسية تحاول سرقة التكنولوجيا من شركات الفضاء الأمريكية الخاصة والتحضير لهجمات إلكترونية يمكن أن تعطل الأقمار الصناعية في الصراع.

تستهدف وكالات الاستخبارات الصينية والروسية شركات الفضاء الأمريكية الخاصة، في محاولة لسرقة التقنيات الحيوية والتحضير لهجمات إلكترونية تهدف إلى إضعاف قدرات الأقمار الصناعية الأمريكية أثناء نزاع أو حالة طوارئ، وفقًا لتحذير جديد أصدرته وكالات الاستخبارات الأمريكية ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

قال التحذير الواسع لقطاع الصناعة إن أجهزة الاستخبارات الأجنبية يمكن أن تستهدف شركات الفضاء وموظفيها والمتعاقدين الذين يخدمون تلك الشركات. 

قال مسؤولون إن بيانات شركات الفضاء والملكية الفكرية قد تكون في خطر من محاولات اقتحام شبكات الكمبيوتر، والتسلل الأجنبي إلى سلسلة التوريد.

قال تحذير مركز التجسس المضاد: "كيانات الاستخبارات الأجنبية تدرك أهمية صناعة الفضاء التجارية للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي، بما في ذلك الاعتماد المتزايد للبنية التحتية الحيوية على الأصول الموجودة في الفضاء". "إنهم يرون الابتكارات والأصول الأمريكية المتعلقة بالفضاء على أنها تهديدات محتملة وكذلك فرصًا قيّمة لاكتساب التقنيات والخبرات الحيوية."

تعتمد وكالات الاستخبارات بشكل متزايد على صناعة الفضاء في القطاع الخاص، ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق بشأن الاهتمام الذي أبدته خدمات التجسس الصينية والروسية في تلك الشركات، استنادًا إلى حديث لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

تختلف الإجراءات الأمنية بشكل كبير من شركة إلى أخرى، ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أن صناعة الفضاء بحاجة إلى تشديد الحماية ضد محاولات وكالات الاستخبارات الصينية والروسية للتسلل إليها.

منذ عام 2017، اتهمت وزارة العدل مواطنين صينيين وروس وإيرانيين في مخططات مختلفة لسرقة التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء. في أكتوبر الماضي، اتُهم خمسة مواطنين روس في لائحة اتهام بمحاولة الحصول على "أشباه موصلات ومعالجات دقيقة تستخدم في الأقمار الصناعية والصواريخ والتطبيقات العسكرية الفضائية الأخرى" من الشركات الأمريكية. في عام 2019، حُكم على مواطن صيني بالسجن الفيدرالي لمحاولته الحصول على مضخم طاقة مقوى بالإشعاع يستخدم في تطبيقات الفضاء.

يعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن جعل الاتصالات الفضائية وأقمار التصوير غير الفعالة من المرجح أن تكون الخطوة الأولى لأي صراع مستقبلي. عندما شنت موسكو غزوها لأوكرانيا في (فبراير) من العام الماضي، شن قراصنة مرتبطون بالحكومة الروسية هجومًا إلكترونيًا ضد شركة فيسات، وهي شركة اتصالات مقرها الولايات المتحدة، في محاولة لتعطيل قدرة أوكرانيا على قيادة قواتها.

مع استمرار الحرب، ركز الروس على التشويش على الأقمار الصناعية. كما أثبتت شبكة الأقمار الصناعية ستارلينك التي تدور حول الأرض المنخفضة لشركة سبيس إكس أهميتها في المجهود الحربي لأوكرانيا.

ينصح التحذير الصادر يوم الجمعة الشركات بتتبع الحوادث الشاذة على شبكات الكمبيوتر الخاصة بهم للبحث عن الانتهاكات المحتملة، وتطوير بروتوكولات لتحديد العملاء الأجانب المحتملين داخل الأعمال، وإجراء العناية الواجبة على المستثمرين المحتملين وإعطاء الأولوية لحماية أهم الملكيات الفكرية.

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