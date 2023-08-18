الدفاع الروسية: هذا السلاح شوكة في حلق الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة إن مدافع الهاوتزر الروسية في طليعة خط التلامس هي شوكة في الحلق للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان "إنهم يعرقلون يوميا مناورات وحدات العدو ويدمرون نقاط رئيسية للمناطق المحصنة والأسلحة والمعدات العسكرية".

وأشارت إلى أن أطقم منشآت المدفعية الروسية ذاتية الدفع "Msta-SM2" التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تدمر المركبات المدرعة إلى جانب تمويه المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ونوهت بأن هذا الفصيل يوجه البنادق ويدمر جميع الأهداف بذخيرة شديدة الانفجار على مسافة تزيد عن 20 كم بنيران سريعة، بحسب ما نُشر في مقطع فيديو لأعمال الجيش الروسي على قناة Telegramالتابعة له.