ريشي سوناك: نسعى للقاء ولي العهد السعودي لتعميق العلاقات

قال ريشي سوناك إنه يأمل في مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أقرب فرصة؛ لأن رئيس الوزراء البريطاني يريد "شخصيًا" تعميق علاقات المملكة المتحدة، مع المملكة العربية السعودية.

تحدث سوناك إلى الأمير محمد، أمس، بعد أن كشفت صحيفة التايمز أن الزعيم السعودي كان من المتوقع أن يزور بريطانيا هذا الخريف، حيث ناقش الثنائي تطوير العلاقات التجارية بين البلدين بما في ذلك من خلال التعاون في الصناعات المتطورة الجديدة، وتعزيز التعاون الوثيق في الدفاع والأمن.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن سوناك "سلط الضوء على القيادة البناءة والإيجابية للمملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا" وأضاف أنهم "سيواصلون العمل معًا عن كثب لتقدم التعاون البريطاني السعودي ويتطلعون إلى الاجتماع شخصيًا في أقرب فرصة".

وفي وقت سابق، قال سفير بريطاني سابق لدى المملكة العربية السعودية إن تجنب الأمير سيخاطر بخسارة بريطانيا للدول في التجارة والاستثمار. وقال السير وليام باتي لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4 إن الرياض "زادت من حيث أهميتها" بالنسبة لبريطانيا وأن الزيارة ستُعتبر "فرصة لبريطانيا لتقوية علاقتها وزيادة تجارتها".

ووجهت داونينج ستريت الدعوة للأمير محمد في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء للاستفادة من برنامج الاستثمار السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ويريد الوزراء أيضًا دعم السعودية لاتفاق تجاري مبكر مع مجلس التعاون الخليجي، الذي تلعب المملكة دورًا رئيسيًا فيه. من المرجح أن تشمل أي زيارة لقاء مع الملك.

تشير التحليلات الحكومية إلى أن الصفقة يمكن أن تزيد التجارة مع المنطقة بنسبة 16 في المائة على الأقل، مما يضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد. تعهدت الإمارات وقطر في السنوات الأخيرة باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، لكن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لم تلتزم برقم محدد. كانت آخر زيارة للأمير للمملكة المتحدة في مارس 2018.