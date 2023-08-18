عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ريشي سوناك: نسعى للقاء ولي العهد السعودي لتعميق العلاقات

صدى البلد

قال ريشي سوناك إنه يأمل في مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أقرب فرصة؛ لأن رئيس الوزراء البريطاني يريد "شخصيًا" تعميق علاقات المملكة المتحدة، مع المملكة العربية السعودية.

 

تحدث سوناك إلى الأمير محمد، أمس، بعد أن كشفت صحيفة التايمز أن الزعيم السعودي كان من المتوقع أن يزور بريطانيا هذا الخريف، حيث ناقش الثنائي تطوير العلاقات التجارية بين البلدين بما في ذلك من خلال التعاون في الصناعات المتطورة الجديدة، وتعزيز التعاون الوثيق في الدفاع والأمن. 

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن سوناك "سلط الضوء على القيادة البناءة والإيجابية للمملكة العربية السعودية بشأن أوكرانيا" وأضاف أنهم "سيواصلون العمل معًا عن كثب لتقدم التعاون البريطاني السعودي ويتطلعون إلى الاجتماع شخصيًا في أقرب فرصة".

 

وفي وقت سابق، قال سفير بريطاني سابق لدى المملكة العربية السعودية إن تجنب الأمير سيخاطر بخسارة بريطانيا للدول في التجارة والاستثمار. وقال السير وليام باتي لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4 إن الرياض "زادت من حيث أهميتها" بالنسبة لبريطانيا وأن الزيارة ستُعتبر "فرصة لبريطانيا لتقوية علاقتها وزيادة تجارتها".

 

ووجهت داونينج ستريت الدعوة للأمير محمد في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء للاستفادة من برنامج الاستثمار السعودي الذي تبلغ قيمته تريليون جنيه إسترليني لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

 

ويريد الوزراء أيضًا دعم السعودية لاتفاق تجاري مبكر مع مجلس التعاون الخليجي، الذي تلعب المملكة دورًا رئيسيًا فيه. من المرجح أن تشمل أي زيارة لقاء مع الملك.

 

تشير التحليلات الحكومية إلى أن الصفقة يمكن أن تزيد التجارة مع المنطقة بنسبة 16 في المائة على الأقل، مما يضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد. تعهدت الإمارات وقطر في السنوات الأخيرة باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، لكن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لم تلتزم برقم محدد. كانت آخر زيارة للأمير للمملكة المتحدة في مارس 2018.

السعودية بريطانيا مليارات اتفاقيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة عرض الـ 10 ملايين دولار لـ زيزو |خاص

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

ترشيحاتنا

روسيا تحظر دخول المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية

مديرية العمل بالإسكندرية تختتم برنامجا تدريبيا على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات

هيئة المصل: دراسات لإدخال متحورات كورونا في اللقاحات المستحدثة

تعرف على سعر أرخص سيارة زيرو في مصر

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

حلاوة روح.. قصة أغنية عرضت على الراحل أحمد الشوكي قبل حكيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

طريقة عمل رول المربى.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ