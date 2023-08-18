الليلة .. جلال السعيد ضيف محمد الباز فى الشاهد

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، اليوم الجمعة، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز".

ويكشف السعيد خلال اللقاء كيف انتشر الفكر السلفي المتشدد في شوارع القاهرة؟، وفي الجامعات المصرية؟، ولماذا كانت محافظة الفيوم بيئة خصبة لانتشار الأفكار التكفيرية؟

ويسرد السعيد أسباب معرفته بمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، كما يسرد تفاصيل حفل الإفطار الذي جمعهما داخل جامعة الفيوم، وماذا قال له بديع داخل جامعة القاهرة بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم؟

يكشف السعيد عن تفاصيل ما حدث في محافظة الفيوم يوم 25 يناير وما بعده، وتفاصيل الاتصال الذي دار بينه وبين مبارك، كما يكشف عن سر العداء بين جماعة الإخوان الإرهابية والدكتور كمال الجنزوري، وكذا أسباب العداء الذي كانت تحمله الإرهابية للمستشار هشام بركات النائب العام الراحل.

برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.. ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.