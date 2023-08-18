عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مشاهد مرعبة.. النيران تلتهم غابات كندا وهروب الآلاف

صدى البلد

فوضي المناخ تنتشر في العالم، حيث تتمدد حرائق الغابات وتصل الي كندا، لتصبح أسوأ الحرائق في التاريخ البلاد،وتتقدم حرائق الغابات في مدينة من أكبر المدن في أقصي شمال كندا.

وتسببت في حرق مساحات شاسعة من الأراضي، التي أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص علي المغادرة والفرار منحرائق الغابات، وايضًا تكدس الآلاف منهم بمطار محلي لركوب رحلات الإجلاء الطارئة.

واتجهت القوافل جنوبًا إلى بر الأمان على الطريق السريع الوحيد المفتوح، حيث صدر الامر بإخلاء يلونايف، واوضحت"تيفاني شامبانيا" واحدة من الرحلات الجوية التي تنتظر بالمطار في يلونايف انها تعاني من الربو، بسبب الدخان الناتج من حرائق الغابات الذي يجعل القيام بأي شيء صعب بشكل متزايد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حرائق الغابات بكندا من خلال الفيديوجراف التالي.

الرحلات الجوية يلونايف حرائق الغابات الغابات كندا غابات كندا السما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

فشل إداري| 4 أزمات تضرب الزمالك.. وأمير مرتضى منصور كلمة السر

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

ترشيحاتنا

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

تنسيق الجامعات 2023 .. هندسة القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

انطلاقة قوية لـ صالون تواصل الأجيال | وحزمة توصيات لاستعادة هيبة الصورة الصحفية

الزراعة : ضخ 10 ملايين طن مياه في النهر الصناعي الأطول عالميًا

خيبة أمل لمحبي أجهزة «كروم بوك».. جوجل تلغي مشاريعها مع NVIDIA

طقس نادر ومشاهد لا تصدق في مصر.. وسانت كاترين ترفع حالة الطوارئ| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد استقرار الفريق.. بيراميدز يتراجع عن صفقة بن شرقي بسبب 3 ملايين دولار

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

احذر.. ظهور هذه العلامات على جلدك تعني إصابتك بمرض السكري

فيديو

عيد ميلاد النجوم.. رامي عياش يحتفل مع زوجته وتامر حسني وحيدا

تعويض 10 ملايين جنيه.. تفاصيل اتهام محمد رمضان بالسرقة | فيديو جراف

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ