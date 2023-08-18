مشاهد مرعبة.. النيران تلتهم غابات كندا وهروب الآلاف

فوضي المناخ تنتشر في العالم، حيث تتمدد حرائق الغابات وتصل الي كندا، لتصبح أسوأ الحرائق في التاريخ البلاد،وتتقدم حرائق الغابات في مدينة من أكبر المدن في أقصي شمال كندا.

وتسببت في حرق مساحات شاسعة من الأراضي، التي أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص علي المغادرة والفرار منحرائق الغابات، وايضًا تكدس الآلاف منهم بمطار محلي لركوب رحلات الإجلاء الطارئة.

واتجهت القوافل جنوبًا إلى بر الأمان على الطريق السريع الوحيد المفتوح، حيث صدر الامر بإخلاء يلونايف، واوضحت"تيفاني شامبانيا" واحدة من الرحلات الجوية التي تنتظر بالمطار في يلونايف انها تعاني من الربو، بسبب الدخان الناتج من حرائق الغابات الذي يجعل القيام بأي شيء صعب بشكل متزايد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حرائق الغابات بكندا من خلال الفيديوجراف التالي.