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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بكفر مويس ببنها

حملات أمنية
حملات أمنية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر تجديد خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت مباحث مركز بنها من القبض على 4 سيدات وشخص مصاب، وتم تحرير محضر بالواقعة،  وتولت النيابة التحقيق. 

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه اشاره من المستشفى بوصول " على .أ" مصاب بقطع ذبحى، " صابر .ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و" خيرية .ح" مصابة بجرح قطعة بالرأس، " أحمد ع" مصاب بكدمات .

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط " رمضان .م .م"، مصاب بالرأس، و4 سيدات .

وبالفحص تبين أنه ترجع الخلافات للعام الماضى وقيام متهمين من طرف الجناة بقتل شاب من طرف المصابين المجنى عليه، وصدر حكم قضائى ضد المتهمين بالحبس 15 عاما، وبراءة شقيقهم المتهم الثالث، وأغلق منزل المتهمين وطردهم وفوجئ أسرة القتيل بيقام المتهمين " زوجات المتهمين المحبوسين" بفتح المنزل والتعدى عليهم.

واليوم الجمعة قام " رمضان .م .م" " صدر حكم ببراءته "، بالتعدى على والدة القتيل وأبنائها وقيام السيدات بإلقاء مياه بشطة والتعدى على المصابين .

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة " سكين"، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة للتحقيق .

القليوبية بنها مركز بنها كفر مويس مباحث مركز بنها مدير أمن القليوبية

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