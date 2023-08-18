3 ضحايا كل ساعة.. انخفاض نسبة الجرائم في جنوب إفريقيا

أعلن بحيكي سيليه وزير الداخلية في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، عن احصائيات جديدة بشأن ارتكاب الجرائم في البلاد، مؤكدا انخفاض معدل القتل بعدما سجل ثلاثة قتلى في الساعة مستهل العام الجاري 2023.

وأكد "سيليه" أن عدد جرائم القتل التي ارتكبت في البلاد بين أبريل ويونيو، هو أول انخفاض ربع سنوي منذ بدء جائحة كوفيد -19 قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضح أن الربع الثاني من العام الجاري 2023 سجلت 6228 حالة قتل في جنوب إفريقيا، بانخفاض 3.1٪ خلال نفس الفترة من عام 2022 وهذا هو أول انخفاض منذ بداية جائحة كورونا وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أنه على الرغم أن مستويات الجريمة "لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول إلا أن الشرطة تقاوم الجريمة، والأرقام بدأت تظهر بعض الانخفاضات".

وكشفت الوزارة أن ثلاثة أشخاص قتلوا كل ساعة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بالأسلحة النارية والسكاكين والأشياء الحادة هي الأسلحة المفضلة لجرائم القتل، كما انخفض عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها للشرطة بنسبة 2.8 في المائة.

وأشار المسؤول إلى أن "أرقام الجرائم تظهر أن غالبية الاعتداءات الجنسية لا تزال تحدث بين أشخاص على دراية ببعضهم البعض"، مضيفا أن "محاربة الجريمة تبدأ في المنزل".