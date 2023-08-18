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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بحضور محمد شعبان | قرارات مهمة في اجتماع تنفيذي الاتحاد الدولي للتايكوندو

صدى البلد

انعقد اليوم الجمعة 18 أغسطس في تشانشيون بكوريا اجتماعًا استثنائيًا للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو على هامش افتتاح مهرجان كانجوون - تشانشيون الثقافي العالمي للتايكوندو بحضور المصري محمد شعبان رئيس لجنتي المسابقات والفنية وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للتايكوندو.

أقيم الاجتماع في يوم افتتاح مهرجان كانجوون - تشانشيون العالمي للتايكواندو الثقافي بحضور أعضاء المكتب التنفيذي بالإضافة إلى نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سير ميانغ نج.

تم خلال الاجتماع الاستثنائي اتخاذ العديد من القرارات المهمة منها منح سنغافورة افتتاح بطولة العالم الافتراضية في عام 2024 ، والموافقة على اتفاقية التنفيذ مع تشانشيون في نقل مقر الاتحاد الدولي للتايكواندو.

وصرح رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونج وون تشو: "تهانينا لسنغافورة على منحها أول بطولة عالمية افتراضية للتايكواندو بعد النجاح الباهر الذي حققه أسبوع الرياضات الإلكترونية الأولمبية في سنغافورا ، لا يمكنني التفكير في مضيف أفضل لتنظيم هذا الحدث الجديد المهم وإحضار التايكوندو الافتراضي إلى العالم، هذا معلم رئيسي للتايكواندو يعكس التزامنا بالابتكار وإشراك جماهير جديدة ".


ويقام في مدينة تشانشيون بكوريا مهرجان كانجوون - تشانشيون الثقافي العالمي للتايكوندو خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس بمشاركة نحو 15000 رياضي ومسؤول وسائح من حوالي 60 دولة عبر أربعة أحداث رئيسية للاحتفال بأفضل ما في التايكوندو.

يشمل المهرجان: الملعب الماسي  World Taekwondo Octagon Diamond Game ، والتايكوندو الشاطئي 4 World Taekwondo Beach Games ، وبطولة العالم الأولى لفريق العروض Taekwondo Demonstration Team ، وتحدي الباراتايكوندو World Para Taekwondo Open.

هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها World Taekwondo Octagon Diamond Game بعد النسخة الافتتاحية للعام الماضي، ويتنافس فيها اللاعبون داخل هيكل مثمن الأضلاع يسمح لهم باستخدام الحدود المرتفعة بطريقة لم تكن ممكنة من قبل،  كما أنها تتبنى تأثيرات التحفيز الجديدة لمشاهدي البث لتوفير تجربة مشاهدة فريدة.

للاتحاد الدولي للتايكوندو محمد شعبان

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