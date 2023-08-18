مديرية العمل بالإسكندرية تختتم برنامجا تدريبيا على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فعاليات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة، لـ 10 متدربات بالوحدة المتنقلة، وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بتقديم برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل في شركات القطاع الخاص.

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الفتيات من الالتحاق بفرص عمل حقيقية تحسن من مستويات المعيشة لهم ولأسرهم، ورافق وكيل المديرية خلال تفقد فعاليات الختام وعرض المنتجات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني .

وأضاف وكيل المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق ببرامج التدريب المجانية التي توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة من خلال التقديم بإدارة التدريب بالمديرية او بمقرات مراكز التدريب المهني داخل المحافظة لمن هم في سن 18 سنة إلى 45 سنة، للحاصلين على المؤهلات العليا أو المتوسطة أو بدون مؤهل، والتي تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

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