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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حصل على 0% بالثانوية العامة.. تطور يقلب الموازين في أزمة طالب الشرقية

خالد محمد طالب الشرقية
خالد محمد طالب الشرقية

عادت الابتسامة من جديد إلى خالد محمد، أحد طلبة الثانوية العامة، والذي عُرف إعلاميًا باسم طالب الشرقية، وذلك بعدما انتشرت قصته بشكل قوي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، إذ أن هذا الطالب كان قد حصل على 0% في نتيجة الثانوية العامة الخاصة به، وسط حالة من الذهول للطالب وأسرته، والذين زعموا بانه متفوق دراسيًا. 

تطورات في ملف طالب الشرقية في نتيجة الثانوية العامة 

ورصدت قناة العربية، تقريرًا عن طالب الشرقية خالد محمد، والذي عادت له الابتسامة من جديد، بعد واحد من التطورات القوية التي جاءت في قصته مع نتيجة الثانوية العامة، والذي قلب الموازين بشكل كبير بالنسبة للطالب من بين 0% إلى قدرته إلى الدخول لأكثر من جامعة بعدما وجد أنه قد حصل على مجموع كبير في الثانوية العامة. 

وجاء في التقرير، أن الطالب نجح في الحصول على حقه، ووجد أنه قد حصل على 80% في نتيجة الثانوية العامة، وليس 0% مثلما كان قد وجد حينما رأى نتيجة الثانوية العامة في المرة الأولى له. 

وتحدث خالد محمد، طالب الشرقية، خلال تصريحات مع قناة العربية قائلا إن نتيجته كانت محجوبة بالنسبة له: "الحمد لله ربنا نصرني وجبت حقي وجبت 80%، وزي ما ربنا قال في كتابه (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). 

وتابع، أنه من اليوم الأول له بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وفوجئ أن نتيجته 0% كانت صدمة بالنسبة له، لافتًا إلى أن الأزمة حدثت بسبب طالب منازل كان معه في اللجنة، "طالب المنازل كان عامل شغب في اللجنة من أول يوم، وطلبنا من رئيس اللجنة ينزله، والطالب تهجم عليا وحصلت مشكلة ونزلونا تحت عند رئيس اللجان، وقالوا الورق ده بيضمن حقكم في الامتحانات".

وأردف، أنه حضر كل امتحاناته بشكل طبيعي بعد ذلك، ألا أنه فوجئ يوم النتيجة بأنه قد حصل على 0%، وعلم أن تلك المشكلة هي السبب، وحاول قدر المستطاع البحث عن مساعدة، وتم اللجوء لمحامي رفع قضية، ونجح في الفوز بها، وحدث إفراج عن النتيجة. 

وأتم طالب الشرقية تصريحاته قائلا: "أنا فرحان جدا أن حقي رجعلي، وفرحان أني شفت الفرحة في عيون أهلي، وأهدي نجاحي لأهلي لأنهم وقفوا جنبي وساندوني من أول يوم". 

طالب الشرقية الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة قناة العربية خالد محمد

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