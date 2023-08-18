إنفوجراف .. اكتشاف حفري لـ«حوت» عاش قبل 41 مليون سنة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن اكتشاف جامعة المنصورة لنوع جديد من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة.

وأوضح المركز أن وسائل إعلام عالمية، سلطت الضوء على اكتشاف جامعة المنصورة الخاص بحوت عاش قبل 41 مليون سنة من النوع المنقرض "توت سيتوس" .

ويصل طول الحوت المكتشف إلى 2.5 متر، وكتلة الجسم تزن نحو 187 كيلوجراما، كما أنه أقدم أسلاف الحيتان المائية معيشة، والتي تطورت من أسلاف برمائية؛ مما يقدم فهما غير مسبوق لتاريخ الحياة والتطور والجغرافيا القديمة للحيتان الأولى.

وأشار إلى أن الحوت ينتمي إلى عائلة حيتان الباسبلوصوريات، وهي مجموعة من أسلاف الحيتان المنقرضة.