عكوم: شرعية جلسات البرلمان اللبناني ترتبط بوجود رئيس.. فيديو

قال فادي عكوم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إنه يبدو أن هناك شبه اتفاق بين الفرقاء السياسيين على ألا تعقد جلسة البرلمان، خاصة أنها جلسة تشريعية لم يحضر بها نصف العدد، ولا ينعقد المجلس إلا إذا توفر «النصف +1».

وأضاف «عكوم»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن هناك مجموعة كبيرة من النواب، بواقع 31 نائباً، أعلنوا مقاطعتهم لكل جلسة، ومن ثم هناك جدل تشريعي، بأن انعقاد الجلسات التشريعية غير دستوري في ظل عدم وجود رئيس.

ولفتإلى أن هناك مجموعة من النواب، حسب التشريعات اللبنانية يفسرونها، بأن عدم وجود رئيس، يعطي عدم شرعية لمجلس النواب.

وأوضح أن نجيب ميقاتي الرئيس المؤقت للحكومة المستقيلة كان مدرجاً على جدول الأعمال، إضافة لمسألة انتخاب الرئيس، وبعض البنود التشريعية التي لا بد أن يتخذ فيها قرارا بالتصويت، وهذا الأمر الذي استفز بعض النواب، خاصة أن بها بعض الملفات الساخنة.