أحمد زايد رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد زايد مبروك، رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة.



وأصدر الدكتور سلامة داود أيضا قرارًا بتكليف الدكتور عبد المنعم السعيد عناني، رئيسًا لقسم الحيوان الزراعي والنيماتودا بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.



وتكليف الدكتور عماد سعيد عبد الهادي، رئيسًا لقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بنين القاهرة، وتكليف الدكتور صبري إبراهيم عبد العال، رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية تفهنا الأشراف جامعة الأزهر.

