هلال مطروح يقرر تصعيد شوكا من الناشئين

قرر مجلس اداره نادى الهلال تصعيد الموهبه ومستقبل النادى الفتره القادمه اللاعب فاروق حسين محمد قاسم وشهرته (شوكا) ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد .

جاء تصعيد اللاعب بعد التقارير التى اشارت الى تميز اللاعب فى دورى الناشئين الموسم المنقضى مما جعل مجلس الاداره بتوجيه الجهاز الفنى للفريق الاول بقياده كابتن عظيمه المدير الفنى والذى أبدى إعجابه الشديد بمستوى اللاعب.

وقرر مسئولو مجلس الإدارة الحفاظ على بعض المواهب الكبيره المتواجده داخل قطاع الناشئين من أجل دعم ومد الفريق الأول من ابناء النادى وكذلك وجهه مجلس الاداره بمتابعة باقى اللاعبين المميزين داخل القطاع وايضا خلال أيام سيتم الإعلان عن بعض اللاعبين وتصعيدهم مباشرة.