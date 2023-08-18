مجموعة "إيكواس" تعلن القرار بشأن موعد التدخل العسكري في النيجر

قال مفوض السلم والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عبد الفتاح موسى ،اليوم الجمعة، إن المجموعة مستعدة لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر.

وأضاف في مؤتمر صحافي في العاصمة الغانية أكرا بعد اجتماع استمر ليومين لقادة جيوش غرب إفريقيا، أن المجموعة اتفقت بالفعل على ما الذي سيكون مطلوباً لأي تدخل في النيجر، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكن المجموعة "لن تعلن عنه".

وشدد على أن الخيار العسكري "ليس خيارنا المفضل لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".

وذكر أن أي تدخل في النيجر سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.