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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ضمن فعاليات القوافل الدعوية..

الأوقاف تواصل عقد البرنامج الصيفي للأطفال في 6 محافظات

صدى البلد

قالت وزارة الأوقاف إن البرنامج الصيفي للأطفال انعقد اليوم الجمعة  عقب صلاة العصر ، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به الوزارة لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وضمن فعاليات القوافل الدعوية.

وأضافت: في مديرية أوقاف السويس عُقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد المصطفى وبحضور كل من الشيخ ماجد راضي فرج مدير المديرية، والشيخ إبراهيم عبد الله راغب مدير شؤون الإدارات ، والشيخ مصطفى حامد عبد المقصود مسئول المتابعة، والشيخ محمود أحمد منصور مدير الإدارة ، والشيخ أشرف عادلي أحمد مفتش الإدارة. 

وفي مديرية أوقاف القليوبية عُقد البرنامج الصيفي للطفل بالمسجد القبلي بدملو، بحضور الشيخ صفوت فاروق أبو السعود - مدير المديرية، وعدد من قيادات المديرية.

وفي مديرية أوقاف المنيا عقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الهداية بقرية طهنا الجيل إدارة أوقاف المنيا الجديدة بحضور الشيخ محمود محمد توفيق مدير المتابعة والشيخ بدران فتحي رياض مدير الإدارة، وجمع غفير من قيادات الدعوة بالمديرية وجمهور المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحيرة عُقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الإصلاح الزراعي، بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، وصبحي عبد المولى نائب رئيس مجلس المدينة، ومنى أبو هديمة مسئول الأمومة والطفولة بالمجلس القومي للمرأة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف عُقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد - أبو بكر الصديق بقرية بياض العرب بإدارة بندر بني سويف، بحضور د. عبد الرحمن نصر نصار مدير المديرية، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد  مدير الدعوة، والشيخ علي دياب مدير إدارة بندر بني سويف.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد عُقد البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الأمين جنوب بورسعيد، بحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببور سعيد، وأعضاء القافلة الدعوية.

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