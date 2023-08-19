اخبار التعليم | تنسيق الجامعات 2023.. برامج الحقوق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.. كلية التكنولوجيا حلوان تعلن عن منح للطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تعلن عن منح للطلاب

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن فتح باب التقديم لمنح طلاب وذلك للعام الجامعي 2023/2024



عطية الطنطاوى: التقرير الاستراتيجي الأفريقي يحدد معالم قضية التغيرات المناخية

أصدرت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، التقرير الاستراتيجي الأفريقي السنوي الـ15 حول قضية التغيرات المناخية في أفريقيا، وذلك بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عامًا على تأسيسها وفي إطار اهتمام الجامعة بالملف الافريقي ودعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية .

تنسيق الجامعات 2023.. برامج كليات الحقوق باللغتين الإنجليزية والفرنسية

تنسيق الجامعات 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، ومؤشرات القبول بكلية الحقوق بتنسيق الجامعات 2023، وبرامج كليات الحقوق باللغتين الإنجليزية والفرنسية بالتزامن مع بدء أعمال التنسيق 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني.