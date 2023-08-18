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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق مناورات سنوية.. تصريحات بايدن الأولى بعد انعقاد القمة الثلاثية "كامب ديفيد"

صدى البلد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ،اليوم الجمعة، عقب انعقاد قمة كامب ديفيد الثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية واليابان راسخ لا يتزعزع.
 

وأعلن بايدن عن إطلاق مناورات سنوية متعددة المستويات مع كوريا الجنوبية واليابان في منطقة المحيطين.

 

وأشار بايدن إلى اتفاق الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان على مواجهة التحديات التي تمثلها كوريا الشمالية.

كما أكد بايدن على اتفاق الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان على توسيع التعاون الاقتصادي في منطقة المحيطين، مضيفاً أنه اتفق مع كوريا الجنوبية واليابان على إطلاق نظام إنذار مبكر بشأن سلاسل الإمداد.

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