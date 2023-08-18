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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصر الانتدابات منذ 12 عاما.. الرئيس التونسي يكلف "الحشاني" بأمر مستعجل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011، خلال لقائه رئيس الوزراء الجديد أحمد الحشاني.

 

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن مثل هذا السلوك لا بدّ أن يحاسب عليه من قام به لا سيّما وأنه سلوك منتشر في عدد من الإدارات مثلما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجج واهية في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها.

وأكد "سعيد" على أنه يجب على الإدارة أن تقوم بدورها وأن يشعر كل مسؤول أنه في خدمة الدولة لا في خدمة جهة معينة أو مجموعة ضغط تخال نفسها قادرة على تعطيل سياسات الدولة.

وذكر بأن الإدارة امتداد للسلطة السياسية محمول عليها واجب التنفيذ ولا يُقبل مستقبلا منها أي مماطلة أو تعطيل، هذا إلى جانب أن عديد المواطنين والمواطنات صاروا لقضاء شؤونهم رهن إرادة مسؤول يخال نفسه فوق أي محاسبة.

الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء الجديد أحمد الحشاني الحشاني

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