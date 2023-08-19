إيكواس تعلن اتخاذ قرار بشأن التدخل عسكريا في النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مساء الجمعة، أنها اتخذت قرارا بشأن التدخل عسكريا في النيجر؛ من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم للحكم بعد الانقلاب عليه من طرف قادة في الجيش.

ويأتي ذلك بعد اجتماع استمر يومين لقادة جيوش غرب أفريقيا في أكرا عاصمة غانا؛ من أجل التحضير لتدخّل عسكري محتمل في الدولة الواقعة في الساحل الأفريقي.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في (إيكواس)، إن المجموعة "مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر إذا صدر الأمر بذلك".

وأضاف موسى: "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل في النيجر لكننا لن نعلن عنه.. الخيار العسكري ليس خيارنا المفضل لكننا مضطرون له بسبب تعنت المجلس العسكري.. أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري".

وفي وقت سابق، اتفقت "إكواس" على تفعيل "قوة احتياط" كخيار أخير من أجل "إعادة الديمقراطية" إلى النيجر، بعدما أطاح جنرالات بـ"بازوم" واعتقلوه، الشهر الماضي.

واحتُجز بازوم، الذي اعتُبر انتخابه، العام 2021، لحظة تاريخية في النيجر، مع أفراد عائلته في مقر الرئاسة الرسمي، منذ انقلاب 26 يوليو، في ظل قلق دولي متصاعد من ظروف اعتقاله.

والجمعة، حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وذلك خلال اتصال مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو.

وتعاني منطقة الساحل من أعمال تمرّد متشددة مرتبطة بتنظيمي "داعش" والقاعدة، بينما أدى الاستياء من أعمال العنف دورًا في الانقلابات العسكرية التي شهدتها القارة خلال السنوات الأخيرة.